Томским старшеклассникам: сроки итогового сочинения переносятся на весну 2021 года

Рособрнадзор: сочинение не должно стать источником распространения инфекции. Фото: из открытых источников

Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11-х классов 2 декабря 2020 года не состоится. По решению Рособрнадзора и Минпросвещения России оно будет перенесено в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране и пройдет не ранее 5 апреля 2021 года.

Как сообщается на официальном сайте Рособрнадзора, перенос одобрен оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Кроме того, решено изменить формат проведения итогового собеседования по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов. Согласно расписанию, оно должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая. При сохранении в России неблагоприятной эпидситуации собеседование будет проводиться в эти сроки по решению региональных органов исполнительной власти в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологии . Минпросвещения и Рособрнадзору предстоит подготовить соответствующий правовой акт.

Напомним, ранее в интервью «Российской газете» руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев говорил, что «сочинение не должно стать источником распространения инфекции».