Коронавирус в Томске: +199 новых случаев заражения

В Томской области сегодня зафиксировано почти 200 новых случаев COVID-19. Фото: из открытых источников

Сегодня, 21 ноября, в Томской области выявлено 199 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 16 659 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 24 822 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 467 пациентов скончались, 26 021 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 2 064 748 человек, 35 778 скончались, 1 577 435 выздоровели.