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В Томской области за неделю видеокамеры зафиксировали более двух тысяч нарушений ПДД

Большая часть – за превышение скоростного режима
Ксения ГОРЮНОВА
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Всего за неделю в регионе зафиксировано 2182 нарушения ПДД.

Всего за неделю в регионе зафиксировано 2182 нарушения ПДД.

Фото: из открытых источников

За прошедшую неделю с помощью системы видеофиксации отмечено 2182 нарушения, 1812 из которых – за превышение скорости, сообщает УМВД России по Томской области.

Добавляется, что основная цель использования видеоприборов – обеспечение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма. Также сотрудники полиции напоминают жителям Томской области о необходимости соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах.

Оплатить 50% от суммы штрафа можно в течение 20 дней с момента вынесения постановления о его наложении, позже придется вносить деньги в полном объеме. Информацию о своих задолженностях можно получить на портале Госуслуги, а также на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России.