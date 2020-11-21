Футбольный клуб «Томь» сыграет на выезде с московским «Спартаком-2» сегодня

Последний матч «Томь» проиграла со счетом 1:2. Фото: из открытых источников

Сегодня, 21 ноября, «Томь» встретится со «Спартаком-2» на выезде в Москве в 18.00 по томскому времени. Матч пройдет без зрителей из-за пандемии, прямую трансляцию можно будет посмотреть в интернете, сообщается на официальном сайте футбольного клуба «Томь».

Игра пройдет в рамках 23-го тура Олимп – Первенства России среди команд клубов ФНЛ 2020/2021 на стадионе «Спартак» в Москве.

Томская команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице, в ее активе 14 очков. На счету «Томи» числится 14 поражений, пять ничьих и три победы. Последний матч с «Чертаново» команда проиграла со счетом 1:2.

«Спартак-2» на данный момент занимает девятую строчку, у него 33 очка. Москвичи одержали 10 побед, потерпели девять поражений и три раза сыграли в ничью.

Матч рассудят Евгений Буланов (Саранск), Наиль Сейфетдинов (Казань) и Александр Шимарыгин (Сосновый Бор).