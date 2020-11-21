Томичи могут сообщить о срыве сроков тестирования на COVID-19 по горячей линии Роспотребнадзора

Сегодня в 9.00 горячая линия в томском управлении Роспотребнадзора уже работала. Фото: из открытых источников

Управление Роспотребнадзора Томской области с субботы, 21 ноября, организует горячую линию по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию. Как сообщила руководитель ведомства Ольга Пичугина, жители региона могу звонить по телефону 8-800-350-44-55 в выходные дни с 09.00 до 15.00, в рабочие дни – с 08.30 до 17.30 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Накануне глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова заявила о запуске всероссийской горячей линии по вопросам тестирования на COVID-19. «Мы с субботы начинаем работу своей горячей линии, чтобы каждый, кто не получил результат исследования вовремя, мог туда обратиться», – сказала она в интервью на телеканале «Россия-1».

Ранее сообщалось, что по новым требованиям санитарного ведомства срок лабораторных исследований на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проводится исследование.

Ольга Пичугина в пятницу подтвердила, что о задержке получения результата анализов можно сообщить, позвонив или написав в региональное управление Роспотребнадзора. Превышение сроков диагностики грозит лабораториям административным наказанием, сообщила она: «Размер штрафа на должностных лиц составит от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, на юридических лиц – от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Также их деятельность может быть приостановлена на срок до 90 суток».

По ее словам, в установленные законом 48 часов не входит время, затраченное на отбор мазка и доставки или передачи его в лабораторию. Предварительную информацию о сроках готовности результатов исследования томичи могут уточнить у медработника, которые выполняет отбор мазков.

– Надеемся, что за счет изменений, внесенных постановлением, удастся сократить время результата лабораторных исследований. В настоящее время в Томской области проводится работа по цифровизации процесса получения медицинскими организациями и гражданами информации о результатах проведенных исследований, – сказала Пичугина.

Она также добавила, что сейчас в Томской области решается вопрос об открытии дополнительных лабораторий, которые будут заниматься диагностикой коронавирусной инфекции.

Напомним, 13 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе селекторного совещания с регионами заявил, что лаборатории по тестированию на коронавирус должны работать круглосуточно в режиме 24/7. «Задержки с выдачей результатов тестирования на COVID-19 недопустимы», – сказал он.