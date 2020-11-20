Аппараты ИВЛ от АО «КРЭТ» помогают в лечении больных с COVID-19 в Томской области

Медицинское оборудование было успешно введено в эксплуатацию. Фото: из открытых источников

В Томскую область поставлено 60 аппаратов ИВЛ производства АО «Уральский приборостроительный завод» (входит в АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех»). Медицинская техника успешно введена в эксплуатацию, используется при лечении тяжелобольных пациентов.

Как сообщила пресс-служба АО «КРЭТ», в департаменте здравоохранения Томской области подтвердили получение оборудования, а также отметили, что все аппараты искусственной вентиляции легких введены в эксплуатацию. По информации компании, от врачей региона не поступило ни одного нарекания, связанного с эффективностью работы АИВЛ или их надежностью.

– В рамках контракта с АО «КРЭТ» в Томскую область было поставлено 60 аппаратов искусственной вентиляции легких. Медицинское оборудование было успешно введено в эксплуатацию, используется врачами региона в лечении пациентов, которые в тяжелой форме переносят COVID-19, – отметил первый заместитель генерального директора АО «КРЭТ» Владимир Зверев. – Опыт эксплуатации АИВЛ сотрудниками лечебно-профилактических учреждений Томской области, отсутствие каких-либо трудностей в использовании оборудования дополнительно подтверждает надежность аппаратов, их эффективность.

Для справки: АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) – российский холдинг, который объединяет ряд предприятий, занимающихся разработкой и производством радиоэлектронной продукции. Входит в состав госкорпорации «Ростех».