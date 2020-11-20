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Спорт

Юноша из Томска стал вторым в первенстве Сибирского федерального округа по быстрым шахматам

Соревнования проходили в Барнауле и Новокузнецком районе
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Воспитанник томского Дворца молодежи взял "серебро" на первенстве Сибири по быстрым шахматам

Воспитанник томского Дворца молодежи взял "серебро" на первенстве Сибири по быстрым шахматам

Фото: из открытых источников

В Барнауле и Новокузнецком районе завершились турниры Первенства Сибирского федерального округа по шахматам.

В соревнованиях приняли участие представители всех регионов Сибири. В числе спортсменов, представлявших Томск, были воспитанники муниципального Дворца творчества детей и молодежи, ДДТ «Планета» и детско-юношеской спортивной школы № 7, сообщает сайт мэрии.

Успешно выступили на турнире воспитанники педагога Сергея Аришина (ДТДиМ). В дисциплине «быстрые шахматы» призером стал Максим Швецов, он завоевал серебряную медаль.