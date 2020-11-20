Прогноз погоды в Томской области: в третьей декаде ноября ожидается небольшой мороз почти без снега

Эта зима пока не пугает томичей морозами Фото: из открытых источников

Днем до -10 и без осадков – такой прогноз погоды на третью декаду ноября дали томские синоптики.

В третьей декаде ноября по области температура ночью будет от -5...-10°С до -13...-18°С. Днем – от 0...-5°С до -6...-11°С. Снег ожидается только в начале и в конце декады.

По Томску ночная температура будет в пределах от -8...-10 до -14...-16°С, днем – от -3...-5°С до -8...-10°С.

В начале и в конце декады будут осадки в виде снега, но в большинстве дней – без осадков