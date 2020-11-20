Первый в Сибири: в «закрытом городе» Томской области открыт центр зимних видов спорта «Лед»

Первый и единственный пока в СФО центр зимних видов спорта открылся в северской ДЮСШ Фото: из открытых источников

В ЗАТО Северск в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Спорт – норма жизни» открыт центр зимних видов спорта «Лед» на базе ДЮСШ «Смена», сообщает портал администрации Томской области.

Приобретено современное оборудование и спортивный инвентарь: интерактивные, силовые тренажеры и тренажеры на координацию, оборудован хореографический зал для занятий фигуристов, закуплена ледозаливочная машина и универсальное информационное табло для закрытого хоккейного корта «СеверСК».

Это единственный подобный муниципальный центр в Сибирском федеральном округе. Как только позволит эпидемиологическая обстановка, в центре смогут заниматься не только учащиеся отделения хоккея и фигурного катания спортшколы «Смена», но будет вестись работа инструкторов по месту жительства.