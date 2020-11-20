В Томске присяжные признали женщину виновной в убийстве беременной подруги в ходе ссоры

Это уже перебор: пришла в гости и убила беременную хозяйку Фото: из открытых источников

Сегодня коллегией присяжных заседателей Томского областного суда постановлен обвинительный вердикт в отношении 42-летней жительницы Томска, совершившей убийство женщины, заведомо для виновной находящейся в состоянии беременности, сообщает сайт прокуратуры области.

Вердиктом установлено, что в конце декабря 2015 года подсудимая, находившаяся в гостях у своей беременной приятельницы, вступила с ней в конфликт из-за того, что последняя пыталась выпроводить ее из своего дома. В ходе возникшей ссоры подсудимая толкнула беременную подругу на пол, после чего села ей на спину, сдавила руками шею и затолкнула в рот тряпку, перекрыв доступ кислорода. В результате потерпевшая задохнулась.

В судебном заседании подсудимая свою вину в инкриминируемом деянии признала частично, заявив, что лишать жизни погибшую не хотела.

Тем не менее, государственный обвинитель посредством грамотного представления и анализа доказательств убедил коллегию присяжных в виновности подсудимой, обвинительный вердикт вынесен единогласно.

Теперь профессиональному суду предстоит решить вопрос о наказании, которое понесет виновная.