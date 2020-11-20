В Томске проходят рейды по соблюдению санитарных требований на объектах торговли

Мобильные группы продолжают санитарные проверки торговых точек Томска на предмет соблюдения требований в условиях пандемии коронавируса Фото: из открытых источников

Накануне в районах Томска прошли проверки соблюдения санитарно-гигиенических требований на 102 объектах потребительского рынка (магазины, торговые центры, аптеки, парикмахерские). В Ленинском районе проверили 32 объекта, в Октябрьском районе – 15, в Кировском районе – 28, в Советском районе – 27 объектов. По результатам рейда составлено три прокола, проведены разъяснительные беседы с горожанами, сообщает сайт мэрии.

Представители отделов потребительского рынка районных администраций совместно с сотрудниками полиции в составе мобильных групп ежедневно проверяют магазины, аптеки, рынки, парикмахерские. Специалисты оценивают наличие средств органов защиты дыхания (медицинских масок) у населения и персонала, наличие диспенсеров и санитайзеров в открытом доступе, разметки социальной дистанции у касс, регулярность дезинфекции входных групп, прилавков, стендов и иных внешних поверхностей в помещениях.

Напомним, в Томске согласно распоряжению администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра (п.11) с 9 октября на территории региона усилены требования действующего эпидемиологического режима. Теперь томские организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальные предприниматели обязаны требовать от граждан при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук.

Рейдовые мероприятия по местам массового скопления горожан – магазинам, рынкам, в общественном транспорте в Томске продолжатся. Проверять санитарную дисциплину томичей и гостей города будут представители полиции, ГИБДД, Росгвардии, волонтеров и муниципалитета.