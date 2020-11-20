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Бюджет Томской области на 2021 год «сверстан» с дефицитом в размере 1,5 млрд рублей

Проект финансового документа представлен на согласительную комиссию
Антонина ЛенскаяАнтонина Ленская
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Почти треть расходов бюджета Томской области планируется направить на образование.

Почти треть расходов бюджета Томской области планируется направить на образование.

Фото: из открытых источников

Доходы областного бюджета в 2021 году составят 65 млрд руб., расходы – 66,5 млрд; дефицит складывается в размере 1,5 млрд руб. С такими параметрами проект главного финансового документа представлен на согласительную комиссию, которая сегодня начала работу в Законодательной Думе Томской области.

Задача комиссии – подготовить проект областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов ко второму чтению. В ее состав вошли спикер регионального парламента Оксана Козловская, председатели думских комитетов и руководители парламентских фракций. Администрацию области представляют заместители губернатора Александр Феденев, Андрей Антонов и Анатолий Рожков, а также руководители профильных департаментов.

Почти треть расходов регионального бюджета – 19,6 млрд руб. – планируется направить в сферу образования, сообщает пресс-служба облдумы. Продолжится строительство восьми детских садов и новых средних школ; предусмотрено финансирование программы «Земский учитель». Более 500 млн руб. за счет собственных средств будет направлено на школьное питание.

Расходы на здравоохранение составят 11,8 млрд руб., а с учетом средств территориального фонда ОМС – 26,3 млрд. При этом областные власти предусмотрели почти миллиард на обеспечение льготными лекарствами. На социальную политику выделено 9,5 млрд руб. (основная часть этих средств пойдет на меры соцподдержки).

После корректировок, которые внесет в проект согласительная комиссия, документ будет представлен на публичных слушаниях. Они пройдут в областном парламенте в первой половине декабря. Ожидается, что во втором чтении депутаты рассмотрят бюджет региона 24 декабря, на заключительном собрании 2020 года.