Полиция в Томске провела обыски и задержала руководителей потребительских обществ

Чем ближе к торговле, тем больше возможностей для афер Фото: из открытых источников

Следственной частью следственного управления УМВД России по Томской области на основании материалов УЭБиПК регионального УМВД возбуждены уголовные дела, предусмотренные частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщает сайт ведомства.

В рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, сотрудниками полиции задержаны двое руководителей потребительских обществ.

Пресс-служба информирует, что сотрудниками полиции проведены 13 обысков по месту жительства подозреваемых, в домовладениях, принадлежащих фигурантам уголовного дела, а также их пособников и на подконтрольных предприятиях, в ходе которых изъята документация, компьютерная техники, денежные средства, фиктивные документы, а также несколько дорогостоящих транспортных средств.

Судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источники сообщают, что речь идет речь о председателе «Томского городского потребительского общества» (ГОРПО) и директоре Центрального рынка Томска