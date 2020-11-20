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Недвижимость: с прошлого года в Томске спрос на гаражи увеличился на 8 процентов

По России в среднем на одно объявление приходится три потенциальных покупателя
Антонина ЛенскаяАнтонина Ленская
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Стоимость гаражей по России осталась примерно на прошлогоднем уровне.

Стоимость гаражей по России осталась примерно на прошлогоднем уровне.

Фото: из открытых источников

В Томске за минувший год интерес к гаражам увеличился на 8%, выяснили аналитики сайта объявлений «Авито Недвижимость». «Нестабильный курс рубля и снижение ставок по вкладам повлияло не только на рынок жилья. Россияне ищут другие объекты для бюджетных вложений средств: за год на 18% увеличился спрос на гаражи и на 40% – на машиноместа», – говорится в сообщении.

Цены на рынке жилой недвижимости уже не первый месяц демонстрируют рост, особенно в более доступном сегменте одно- и двухкомнатных квартир и студий, отмечают эксперты. Между тем стоимость гаражей по России осталась на прошлогоднем уровне. Если средняя цена «однушки» или студии на вторичном рынке в России в октябре 2020 года составила более 2 млн руб., то гараж в среднем по стране стоит 250 тыс. руб.

При этом самые дорогие гаражи предлагаются для покупки в Сочи, где их средняя стоимость в октябре составила 1,9 млн руб. В Томске средняя цена гаражей зафиксирована на уровне 370 тыс. руб.

Веской причиной оживления в этой категории недвижимости стали новости о «гаражной амнистии». По данным Росреестра, сейчас из-за отсутствия правоустанавливающих документов около 4,5 млн собственников не могут оформить объекты, а также совершать с ними сделки купли-продажи. О «гаражной амнистии» было объявлено в начале года, а в сентябре Росреестр заявил, что соответствующий законопроект будет принят до конца 2020-го.

Это дополнительно стимулировало «гаражный» рынок. По данным «Авито Недвижимости», предложение в целом по стране снизилось на 15%, а на одно объявление в среднем приходится три потенциальных покупателя.

В некоторых областных центрах темпы роста спроса превысили общероссийские показатели. При этом заметную положительную динамику продемонстрировали города с холодным климатом, где гараж значительно повышает качество жизни и зимой экономит время автовладельца. Так, в Новосибирске рост составил 46%, в Красноярске – 39%, в Тюмени – 32%.