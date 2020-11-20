Житель Томска занял второе место на чемпионате России по альпинизму в Красноярском крае

И в альпинизме томичи показывают хорошие результаты... Фото: из открытых источников

В Красноярском крае завершился чемпионат России по альпинизму в дисциплине «скайраннинг-гонка». Соревнования проходили на вершине горы Борус.

Дистанцию преодолели 48 женщин и 105 мужчин, из них две женщины и четверо мужчин из Томска.

Лучшего результата среди томичей достиг Дмитрий Попов из спортивного клуба «Легион». Он стал серебряным призером чемпионата, уступив лишь Евгению Маркову из Свердловской области, сообщает портал администрации Томской области.

Дмитрий тренируется самостоятельно. В этом сезоне альпинист уже участвовал в чемпионате России по скайраннингу: в дисциплине «марафон» в Республике Башкортостан он стал четвертым.