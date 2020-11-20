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Новый год близко: в Томске начался монтаж главной елки на Новособорной площади

Она будет полностью готова до 10 декабря
Ксения ГОРЮНОВА
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Новогодние елки будут установлены во всех районах Томска.

Новогодние елки будут установлены во всех районах Томска.

Фото: из открытых источников

Искусственная ель диаметром 10 метров и высотой 24 метра будет украшена 750 сверкающими звездами и 190 гирляндами, вокруг «ствола» установят резной ледяной цоколь; все работы проводятся за счет внебюджетных средств, сообщает администрация Томска.

– Площадь Новособорная – популярное место прогулок у горожан и гостей города. Несмотря на то, что массовые мероприятия из-за пандемии у нас в этом году не состояться, мы должны создать томичам новогоднее настроение и ощущение зимнего праздника, – сказал заместитель мэра Томска по социальной политике Константин Чубенко.

Отмечается, что новогодние елки также будут установлены в ледовых городках во всех районах Томска: на набережной реки Ушайки, возле ТЦ «Биг Сити», в ДНТ «Авангард», в Сквере студенческий отрядов (Интернационалистов, 12), на «Белом озере», у Фрунзенского рынка, а также в Буфф-саду.

Ранее во дворах и на территориях учреждений города было высажено более 250 живых елей – томичи смогут украсить их к новогодним праздникам.