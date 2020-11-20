Первый этап акции «Безопасный лед» стартует в Томской области с 23 ноября

Всего этапов будет пять – каждая последняя неделя месяца с ноября по март. Фото: из открытых источников

Старт первого этапа акции «Безопасный лед» запланирован на понедельник, 23-го ноября; основная цель профилактических мероприятий – не допустить провалов автомобилей и людей под лед, сообщает пресс-служба МЧС по Томской области.

– Повышенное внимание специалисты уделяют переправам, которые только начинают открываться. Также обширная разъяснительная работа организована со школьниками и студентами в учебных заведениях, – говорится в сообщении.

Добавляется, что для работы привлекут не только специалистов МЧС, но и сотрудников правоохранительных органов, представителей местной власти, старост населенных пунктов, организаций, ведомств, а также широкой общественности. Это позволит охватить максимальное количество водоемов и мест массового выхода людей на лед.

Отмечается, что под особый контроль попадают традиционные места зимней рыбалки, самовольные переправы по льду и прибрежные территории населенных пунктов.

Всего в акции «Безопасный лед» в зимний период 2020-2021 гг. будет пять этапов – каждый из них приходится на последнюю неделю месяца с ноября по март.