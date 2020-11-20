218 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

В Томской области за все время пандемии коронавируса выздоровели более 11 тысяч человек. Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 218 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 11 006, – сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 209 новых случаев заболевания

– Среди новых заболевших у 47-ми человек инфекция протекает бессимптомно, у 143-х имеются признаки ОРВИ, у 19-ти – пневмония, – также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 29,8% мест. В обсерваторах под Томском находятся 54 человека.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,96.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 1 декабря включительно.