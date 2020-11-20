Коронавирус унес жизни еще трех жителей Томской области

За все время пандемии в Томской области коронавирус унес жизни 146 человек. Фото: из открытых источников

Сегодня, 20 ноября, стало известно о смерти еще трех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в пятницу на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 146 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции трех человек. Умершие входили в группу риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям, все страдали ишемической болезнью сердца, гипертонией, у двоих был сахарный диабет и хроническая болезнь почек. На фоне инфекции развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, дыхательная недостаточность, – рассказали в оперштабе.

За весь период в Томской области установлены 16 460 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 11 006, умерших 146.