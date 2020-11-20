Коронавирус в Томске: +209 новых случаев заражения

В Томской области сегодня снова выявлено более 200 заболевших COVID-19. Фото: из открытых источников

Сегодня, 20 ноября, в Томской области выявлено 209 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 16 460 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 24 318 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 461 пациент скончался, 24 758 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 2 039 926 человек, 35 311 скончались, 1 551 414 выздоровели.