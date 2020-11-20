В Томской области индекс обрабатывающего производства вырос на 8,1% за 2020 год

Томские промышленные предприятия смогли избежать спада производства в условиях пандемии. Фото: из открытых источников

По данным Томскстата, за 10 месяцев индекс промышленного производства по обрабатывающим видам экономической деятельности в регионе увеличился на 8,1% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года; при этом план составлял 2,5%, сообщает администрация Томской области.

Отмечается, что в октябре наибольших успехов добились предприятия нефтехимической промышленности: в 2,5 раза увеличилось производство химических веществ, на 14,4% возросли объемы изготовленных резиновых и пластмассовых изделий.

Также машиностроительные предприятия на 18% увеличили выпуск широкой номенклатуры кабельно-проводниковой продукции, в 2 раза возросло производство высокотехнологичных товаров. Выпуск медицинских инструментов и оборудования увеличился в 2,4 раза.

Добавляется, что томские промышленные предприятия продолжают стабилизировать деятельность на фоне ограничений из-за пандемии. При этом положительная динамика индекса производства говорит о том, что спада удалось избежать.