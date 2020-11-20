В Томске 27 больниц для больных COVID-19 обеспечены дополнительной электроэнергией

В больницах региона появились передвижные резервные источники электроэнергии. Фото: из открытых источников

«Россети Томск» обеспечили 27 госпиталей и поликлиник Томской области, которые ведут прием пациентов с COVID-19, передвижными резервными источниками электроснабжения (РИСЭ), - сообщила в пятницу пресс-служба обладминистрации.

Уточняется, что больницы находятся в административных центрах региона и оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких. Передвижные запасные источники электричества для того, чтобы уменьшить риск отключения электроэнергии к минимуму.

«Ни одно медучреждение не может остаться без электроснабжения. Мы освободили часть производственного персонала, чтобы в круглосуточном режиме контролировать бесперебойную работу электрооборудования. При любом технологическом нарушении энергетики смогут запитать госпиталь или поликлинику за несколько минут», — отметил главный инженер компании «Россети Томск» Олег Кинаш.

Также проработана транспортная схема доставки, за каждым РИСЭ закреплена оперативно-выездная бригада. В случае необходимости, резервный источник питания подключат оперативно.