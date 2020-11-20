В селе Кафтанчиково Томского района заработали сразу две станции водоочистки

Благодаря многоступенчатой системе очистки жители села получат воду хорошего качества. Фото: из открытых источников

В 2020 году в селе Кафтанчиково (Томский район) заработали сразу две станции водоочистки. Благодаря этому чистая питьевая вода подается в подключенные к водопроводным сетям дома, а также в школу, детский сад, дом культуры, ФАП и областную ветеринарную станцию.

Вчера, 19 ноября, в Кафтанчикове состоялось открытие одной из станций, производительностью не менее 10 кубометров в час. Количество потребителей на сети составляет 1 200 человек.

Всего в пригородном селе проживает 1 700 человек. Централизованное водоснабжение осуществляется из трех водозаборных скважин, однако качество воды из них не соответствует нормам СанПин по уровню железа и марганца. Как сообщил главный инженер проекта «Чистая вода» Андрей Матвеев (Томский политехнический университет), многоступенчатая система очистки позволяет довести до потребителей воду надлежащего качества.

Всего в рамках программы «Чистая вода» в 2020 году в муниципалитетах установлено восемь станций. Из них пять подают очищенную воду в жилые дома: две в селе Кафтанчиково и по одной – в селах Курлек и Кандинка (Томский район), а также в деревне Новоисламбуль (Кривошеинский район). Еще три станции работают только как электронные колодцы: в селах Чернышевка и Богатыревка (Бакчарский район) и деревне Старокороткино (Колпашевский район).

– Губернаторская программа «Чистая вода» реализуется в Томской области уже четвертый год. И если вначале мы ставили в населенных пунктах электронные колодцы, то теперь делаем упор именно на станции, подающие воду в сеть и затем напрямую в дома потребителей, – подчеркнул вице-губернатор по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. Параметры программы на перспективу будут определены в начале 2021 года.