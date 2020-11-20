Томичи смогут пожаловаться на задержку тестов на COVID-19 на горячую линию Роспотребнадзора

Горячая линия должна заработать завтра, хотя в Томской области ее номер пока не обнародован. Фото: из открытых источников

Роспотребнадзор запускает горячую линию для приема жалоб по поводу задержек выдачи результатов тестов на коронавирус. Об этом 19 ноября объявила глава ведомства Анна Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Обратиться на горячую линию можно будет, начиная с субботы, 21 ноября. «Мы с субботы начинаем работу своей горячей линии, чтобы каждый, кто не получил результат исследования вовремя, мог туда обратиться», – сказала Попова.

Ранее сообщалось, что по новым требованиям Роспотребнадзора предельный срок предоставления результатов ПЦР-теста не должен превышать 48 часов с момента взятия мазка. Недостатка тест-систем на COVID-19 в России нет, подчеркнула Анна Попова.

– С 21 ноября 2020 года Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека будет организована Всероссийская тематическая горячая линия по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию, – сообщается на официальном сайте ведомства. – Специалисты управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ проконсультируют население по вопросам, связанным с тестированием, срокам исполнения и выдаче результатов. Тематическое консультирование граждан будет проводиться по телефонам горячих линий управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ.

На момент публикации редакция «КП-Томск» не смогла выяснить в региональном управлении Роспотребнадзора, по какому номеру смогут звонить жители, чтобы высказать свои жалобы по поводу проведения тестов.

Добавим, по данным на 18 ноября тестирование на COVID-19 в стране было доступно в 926 лабораториях, из них 111 лабораторий Роспотребнадзора, 628 – при государственных медорганизациях и 187 – частной формы собственности.