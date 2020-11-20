Автомобиль сбил лесовоз на встречной полосе под Томском

Водитель ВАЗа столкнулся с лесовозом возле Кузовлево. Фото: из открытых источников

В пятницу, 20 ноября, водитель легкового автомобиля ВАЗ, проезжая по трассе Томск – Кузовлево, потерял контроль движения и выехал на встречную полосу, столкнувшись с лесовозом МАН. Водитель ВАЗа погиб на месте, - сообщает пресс-служба УМВД региона.

Уточняется, что ДТП произошло в 8 утра на 12-ом километре.

«32-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093, двигаясь по автодороге Томск – Кузовлево, утратил контроль за движением транспортного средства, в результате чего выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем МАН (сортиментовоз)», - говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства произошедшего. Степень виновности участников ДТП пока не определена. Очевидцев просят обращаться по телефону 794-715, либо 66-44-22, 66-44-24.

Госавтоинспекция просит водителей быть осторожными и ехать на небольшой скорости из-за гололедицы на дорогах и колебаний температур.

Фото: Из открытых источников