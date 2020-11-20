Осторожно, карантин: в Томской области из-за найденного коронавируса закрыто 58 групп в детсадах

Всплеска заболеваемости коронавирусом и ОРВИ в детсадах томские власти пока не отмечают. Фото: из открытых источников

В ходе прямого эфира на странице обладминистрации в Instagram – канале заместитель губернатора Людмила Огородова сообщила, что сейчас COVID-19 в регионе болеют 112 детей (0,4 % от общего количества воспитанников) и 173 сотрудника (1,9 %) детских садов.

- Всего закрыто 58 групп в 61 дошкольном учреждении, - пояснила она. - Например, если ребенок заболел, но детский сад не посещал, группа не закрывается.

Людмила Огородова уточнила, что сейчас в регионе работают 185 детских садов, из них частных – 14. В последние две недели в них не отмечается прироста случаев коронавируса, однако власти и Роспотребнадзор готовятся к росту заболеваемости ОРВИ в декабре.