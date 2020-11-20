Родителям на заметку: томский Роспотребнадзор нашел нарушения в школьных столовых

Тридцать протоколов составил томский Роспотребнадзор по результатам проверок школьных столовых. Фото В Доронина.

В ходе проведенных специалистами управления Роспотребнадзора по Томской области проверок, в некоторых школьных столовых были выявлены нарушения требований санитарных правил. В их числе - несоблюдение условий хранения пищевых продуктов, нарушение санитарно-эпидемиологического режима в пищеблоках, правил маркировки и мытья посуды, неудовлетворительные результаты лабораторных исследований смывов с посуды и кухонного инвентаря, а также отсутствие необходимой информации в журналах по контролю за питанием детей.

Как сообщили в управлении, по итогам контрольных рейдов составлено 30 протоколов об административных правонарушениях, по которым вынесены постановления о наложении штрафов на общую сумму 184 тыс. рублей, выданы предписания об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства.

Инспекторы добавили, что управлением в рамках исполнения приказа Федеральной службы Роспотребнадзора от 16.10.2020 № 723, изданного по поручению Президента РФ, сформирован порядок внеплановых проверок в образовательных учреждениях, работающих по программам начального общего образования, а также организаторов питания и поставщиков продуктов в школы.