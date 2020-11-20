Погода в Томске 20 ноября 2020: снег и порывистый ветер

Пасмурно, тепло и снегопад: такой будет сегодняшняя пятница. Фото: из открытых источников

По сведениям синоптиков, сегодня днем в областном центре будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, местами гололедно - изморозевые явления. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем -5…-7 °С. На дорогах гололедица.

По области также ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах небольшой, по северу умеренный снег, местами гололедно - изморозевые явления.

Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура днем -2…-7°С.

На дорогах местами гололедица.