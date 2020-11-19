СибГМУ против Covid-19: томский вуз обучил более 3 тысяч российских врачей борьбе с вирусом

В СибГМУ существует несколько программ по борьбе с коронавирусной инфекцией. Фото: из открытых источников

С начала пандемии более трех тысяч сотрудников медицинских учреждений со всей России прошли обучение в Сибирском государственном медицинском университете, сообщает администрация Томской области.

Всего в СибГМУ разработали несколько программ: «Коронавирусная инфекция COVID-19», «Актуальные вопросы организации и осуществления сестринской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19», а также одна из работ посвящена особенностям оказания медпомощи пациентам, нуждающимся в неинвазивной и инвазивной вентиляции легких.

– Наши специалисты также проводили вебинары и разборы клинических случаев из практики врачей Китая, которые к моменту начала подъема заболеваемости в России уже накопили достаточный опыт в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Регулярно с первых дней пандемии мы проводим и телемедицинские консультации с медицинскими учреждениями, – сказал исполняющий обязанности ректора СибГМУ Евгений Куликов.

Отмечается, что обучение проходили медики из Томской, Кемеровской, Омской, Амурской, Сахалинской областей, а также республик Тыва, Татарстан. Башкортостан и Алтай.