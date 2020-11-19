Томская прокуратура: незаконный слив в озера загрязненных сточных вод представляет угрозу

Пробы воды выявили превышение концентраций загрязняющих веществ в томских озерах. Фото: из открытых источников

Томская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области провела проверку правомерности сброса сточных вод в объекты на территории Ленинского района города Томска, сообщает прокуратура региона.

– Канализационные воды через два водовыпуска бесконтрольно поступают в озера Цимлянское и Керепеть. Отобранные в местах сброса пробы выявили превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ, в том числе нефтепродуктов, аммоний-ионов, нитрит-ионов, летучих фенолов, – говорится в сообщении.

Отмечается, что незаконный слив в озера загрязненных сточных вод представляет угрозу окружающей среде, в том числе наносит вред обитающим в них рыбам.

По итогам проверки межрайонная природоохранная прокуратура в судебном порядке потребовала от городской администрации организовать надлежащее водоотведение и исключить загрязнение озер Керепеть и Цимлянское. Исковое заявление находится на рассмотрении в Ленинском районном суде Томска.