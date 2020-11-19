Поле для робофутбола построят на территории Томского физико-технического лицея в 2021 году

Занятия робофутболом – один из многих проектов томских лицеистов. Фото: из открытых источников

Площадка для занятий футболом и робофутболом появится у Физико-технического лицея на ул. Мичурина, 8. Основные монтажные работы запланированы на следующий год, а сейчас там сформирована территория и проведена подрезка кустарников, сообщает администрация города Томска.

Отмечается, что лицеисты участвуют во многих проектах, один из них – это занятия робофутболом. Помимо этого, школьники помогали разрабатывать систему управления и контроля транспортных средств, инструменты для создания кроссплатформенных мобильных приложений, SMART-коляску, мобильный роботехнический комплекс для исследования лабиринта.

– Здорово, что на территории Октябрьского района действует такое образовательное учреждение, куда стремятся поступить не только томичи, но и дети из соседних регионов. И мы, со своей стороны, делаем все необходимое, чтобы помочь воспитанникам лицея реализовать их задумки и проекты, – подчеркнул глава администрации Октябрьского района Сергей Лозовский.

Томский физико-технический лицей в 2020 году вошел в ТОП-40 школ России по конкурентоспособности выпускников. Также в 2019-2020 гг. лицеисты признаны лучшими на национальном и международном чемпионатах по профессиональному мастерству WorldSkills.