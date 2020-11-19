Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

В октябре в Томской области годовая продовольственная инфляция замедлилась до 4,6%

На это повлиял избыток некоторых продуктов на региональном рынке
Антонина ЛенскаяАнтонина Ленская
КомментироватьОставить комментарий
Осенью на местные прилавки поступило больше тепличных овощей из других регионов.

Осенью на местные прилавки поступило больше тепличных овощей из других регионов.

Фото: из открытых источников

В октябре годовая продовольственная инфляция в Томской области замедлилась до 4,6%. В сентябре 2020 года она была на уровне 4,8%. По мнению экспертов Отделения Томск Банка России, в основном на это повлиял избыток предложения некоторых продуктов на региональном рынке.

На местные прилавки поступило больше тепличных овощей из других регионов. В результате помидоры и огурцы стоили дешевле, чем в октябре прошлого года.

– В октябре дороже, чем в прошлом году, стоили картофель и морковь. В этом году их урожай был ниже в Томской области. Цена лука оказалась выше из-за ослабления рубля и сокращения поставок из Средней Азии в условиях ограничительных мер, связанных с пандемией, – пояснила Татьяна Толкмит, заместитель управляющего Отделением Томск Банка России. – Сдерживал продовольственную инфляцию в регионе рост объемов переработки молока и мяса. Колбасные изделия подешевели по сравнению с октябрем 2019 года. Замедлился рост цен на мясокопчености и мясные полуфабрикаты, молочные продукты.

В целом годовая инфляция в Томской области в октябре замедлилась до 3,9% после 4,0% в сентябре. Эта ключевая цифра сравнялась с показателем по Сибирскому федеральному округу и была ниже, чем в целом по России.