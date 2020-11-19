В октябре в Томской области годовая продовольственная инфляция замедлилась до 4,6%

Осенью на местные прилавки поступило больше тепличных овощей из других регионов. Фото: из открытых источников

В октябре годовая продовольственная инфляция в Томской области замедлилась до 4,6%. В сентябре 2020 года она была на уровне 4,8%. По мнению экспертов Отделения Томск Банка России, в основном на это повлиял избыток предложения некоторых продуктов на региональном рынке.

На местные прилавки поступило больше тепличных овощей из других регионов. В результате помидоры и огурцы стоили дешевле, чем в октябре прошлого года.

– В октябре дороже, чем в прошлом году, стоили картофель и морковь. В этом году их урожай был ниже в Томской области. Цена лука оказалась выше из-за ослабления рубля и сокращения поставок из Средней Азии в условиях ограничительных мер, связанных с пандемией, – пояснила Татьяна Толкмит, заместитель управляющего Отделением Томск Банка России. – Сдерживал продовольственную инфляцию в регионе рост объемов переработки молока и мяса. Колбасные изделия подешевели по сравнению с октябрем 2019 года. Замедлился рост цен на мясокопчености и мясные полуфабрикаты, молочные продукты.

В целом годовая инфляция в Томской области в октябре замедлилась до 3,9% после 4,0% в сентябре. Эта ключевая цифра сравнялась с показателем по Сибирскому федеральному округу и была ниже, чем в целом по России.