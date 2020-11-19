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Экономика

В Томской области на территории ТОР «Северск» появился девятый резидент

Компания планирует создать производство электрического оборудования
Ксения ГОРЮНОВА
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Для жителей Томской области появится 21 рабочее место на производстве.

Для жителей Томской области появится 21 рабочее место на производстве.

Фото: из открытых источников

Новым резидентом территории опережающего развития «Северск» стало производственное монтажное предприятие «Радиан», которое заключило соглашение с управляющей компанией «Атом-ТОР», сообщает администрация Томской области.

– Компания планирует создать импортозамещающее производство электрической распределительной, регулирующей аппаратуры и оборудования, – говорится в сообщении.

Кроме того, коммутирующую аппаратуру, комплектующие и установки, компенсирующие реактивную мощность электросетей, предполагается поставлять на открытый рынок – предприятиям металлургической, химической, атомной промышленности и рельсового транспорта. При этом цена продукта будет ниже, чем у импортных аналогов.

Инвестором проекта выступил завод промышленной электротехники «Эталон». Всего будет вложено 30 млн рублей, а также создано 21 рабочее место. Как отмечают в «Атом-ТОР», вакансии рассчитывают заполнить молодыми специалистами – выпускниками вузов и техникумов региона.