В Томской области на территории ТОР «Северск» появился девятый резидент

Для жителей Томской области появится 21 рабочее место на производстве.
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Новым резидентом территории опережающего развития «Северск» стало производственное монтажное предприятие «Радиан», которое заключило соглашение с управляющей компанией «Атом-ТОР», сообщает администрация Томской области.
– Компания планирует создать импортозамещающее производство электрической распределительной, регулирующей аппаратуры и оборудования, – говорится в сообщении.
Кроме того, коммутирующую аппаратуру, комплектующие и установки, компенсирующие реактивную мощность электросетей, предполагается поставлять на открытый рынок – предприятиям металлургической, химической, атомной промышленности и рельсового транспорта. При этом цена продукта будет ниже, чем у импортных аналогов.
Инвестором проекта выступил завод промышленной электротехники «Эталон». Всего будет вложено 30 млн рублей, а также создано 21 рабочее место. Как отмечают в «Атом-ТОР», вакансии рассчитывают заполнить молодыми специалистами – выпускниками вузов и техникумов региона.