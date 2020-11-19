Томские пожарные спасли мужчину из горящей бытовки в гаражном боксе

Пожар произошел в гаражном боксе в Октябрьском районе Томска. Фото: из открытых источников

19 ноября в 07:06 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о пожаре в кирпичном гаражном боксе на ул. Александра Угрюмова в Октябрьском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Возгорание произошло в одной из двух бытовок в гаражном боксе размером 3х4 м. На диване был обнаружен мужчина, спасатели вынесли его на руках и передали врачам скорой помощи. Кроме того, существовала угроза распространения огня на припаркованные внутри бокса три грузовых автомобиля.

– Пожар был ликвидирован в 07:43 на площади 12 квадратных метров. В результате обгорела вещная обстановка в бытовке. Грузовые автомобили не пострадали, – говорится в сообщении.

Добавляется, что при тушении были задействованы 13 человек и четыре единицы техники. Причина пожара пока устанавливается.