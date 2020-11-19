В томском медколледже у 45 студентов и пяти сотрудников диагностирован COVID-19

В большинстве учреждений СПО зафиксированы лишь единичные случаи заболеваемости. Фото: из открытых источников

По ее словам, в медколледже COVID-19 диагностирован у 45 студентов и пяти сотрудников. «Это связано с тем, что студенты медицинского колледжа совмещают учебу с работой, практику проходят на базе медорганизаций, риск контакта с больными коронавирусом у них выше», – пояснила Л. Огородова.

Всего в Томской области 33 учреждения среднего профессионального образования, в девяти из которых зафиксированы лишь единичные случаи заболеваемости. Наибольшее число заразившихся, помимо медколледжа, отмечено также в Томском индустриальном техникуме (15 студентов и два сотрудника). Томский аграрный колледж, где заболели коронавирусной инфекцией 18 студентов и шесть сотрудников, полностью переведен на дистанционное обучение.

В целом по учреждениям СПО положительные тесты на коронавирус выявлены у 189 студентов (0,7% от общего количества) и 89 сотрудников, включая 44 педагогов (1,7% от всего педагогического состава).