В Томской области годовой план по капремонту домов выполнен на 80%

План по капремонту домов в Томской области будет выполнен в полном объеме. Фото: из открытых источников

С начала года по программе капитального ремонта в регионе отремонтировано 130 домов, а для 120-ти разработана проектная документация, передает пресс-служба обладминистрации слова генерального директора Фонда капремонта многоквартирных домов Томской области Николая Савотина.

Он уточнил, что всего в программу 2020 года вошли 272 дома. Работы полностью завершены в 10 районах Томской области. На остальных объектах они находятся на стадии завершения. При этом, по словам Савотина, план по капитальному ремонту будет выполнен в полном объеме.

– Собираемость взносов в конце 2019 года превысила 98 процентов, на конец 2020-го из-за пандемии мы прогнозируем этот показатель на уровне 96 процентов. В связи с эпидситуацией также приостановлено начисление пени за несвоевременную оплату взносов, – пояснил он.

Уточняется, что в этом году фонд капремонта финансирует работы почти на 1 млрд рублей. В 2021-м бюджет программы составит 1,2 млрд. Запланированы работы в 302 многоквартирных домах: в 173 пройдет капитальный ремонт, а в остальных – разработка проектно-сметной документации.

– На сегодняшний день по 195 домам объявлены конкурсы, по 175 многовартирникам заключены договоры на 750 миллионов рублей: в сотне домов — на разработку проектов, в 84-х – на ремонтные работы. Процесс идет, и сдачу первых объектов программы-2021 мы ожидаем уже в январе, – сказал Николай Савотин.

Также он добавил, что совместно с органами местного самоуправления региональный фонд капремонта приступил к формированию трехлетнего плана на 2023-2025 годы – это позволит заранее готовить проектную документацию.