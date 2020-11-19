237 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Еще 237 томичей выздоровели от ковида за последние сутки. Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 237 жителей региона. Общее число выздоровевших теперь составляет 10 788, - сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

- Среди новых заболевших у 19 инфекция протекает бессимптомно у 50-ти человек, у 134-х - есть признаки ОРВИ, у 17-ти – пневмония, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 29,1 % мест. В обсерваторах под Томском находятся .. человека.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,97.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 1 декабря включительно.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 201 новых случаев заболевания. Напомним, что всего за весь период в Томской области установлен 16 251 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 10 788.