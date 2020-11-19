Коронавирус в Томске: + 201 новых случаев заражения

В Томской области зафиксирован 201 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Фото: из открытых источников

Сегодня, 19 ноября, в Томской области выявлено 201 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 16 251 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 463 пациентов скончались, 25 573 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболело 2 015 608 человек, 34 850 скончались, 1 526 656 выздоровели.