Департамент дорожной деятельности и благоустройства в Томске возглавил Николай Глебович

Карьерный путь вновь привел Николая Глебовича в городскую администрацию. Фото: из открытых источников

Сегодня, 19 ноября, заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус представил коллективу администрации нового руководителя городского департамента дорожной деятельности и благоустройства. Им стал Николай Глебович, известный по своей прежней работе в администрации региона.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, в ведении Николая Александровича будут вопросы развития дорожного хозяйства, благоустройства и содержания городских территорий, охраны окружающей среды.

В 1993 году Глебович окончил Томский госуниверситет по специальности «математик – системный программист». Профессиональную карьеру начал с должности главного специалиста Фонда госимущества Томской области. С 2002-го по 2006 год работал заместителем исполнительного директора по финансам ОАО «Томский приборный завод». В 2006-2010 годах – первый заместитель директора, а затем исполнительный директор томского трамвайно-троллейбусного управления.

В 2010-м он возглавил в мэрии комитет экономического мониторинга и технического аудита департамента городского хозяйства; в 2012 года стал генеральным директором ЗАО «СибЦентрЛайн». В 2013-м был назначен начальником департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики администрации Томской области. Некоторое время исполнял обязанности заместителя губернатора по промышленной политике. В последнее время, в 2016-2019 годах, работал директором Катайского насосного завода.