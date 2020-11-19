Эксперт: в половине школ Томской области нет зараженных коронавирусом

В половинах школ Томской области не было ковида. Фото: из открытых источников

В четверг, 19 ноября, Людмила Огородова, заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу, в прямом эфире рассказала томичам о том, сколько на данный момент заболевших школьников и студентов, а также о решениях оперштаба по дальнейшему обучению региона.

«В Томской области в 307 школах, т.е. в половине, ковида не было вообще. На данный момент 27 школ остаются в режиме дистанционного обучения. В этих школах либо более 1 % школьников больны, либо 10 % учителей. Сейчас у нас болен 541 школьник, это 0,45 %, и 213 учителей - это 1.75 %. Что касается детсадов, случаи заболевания зафиксированы у 112 детей, это 0,4 %, и 173 человек персонала - это 1,9 %», - рассказывает Людмила Огородова.

По словам Людмилы, количество заболевших детей не снизилось в период каникул. Однако зимние сокращать не планируется, несмотря на то, что осенние были продлены.

По данным эксперта, среди студентов в Томске заболело 427 человек, это 0.7 %. Уточняется, что чаще всего болеют обучающиеся из СибГМУ и ТПУ. Однако, основная часть заболевших преподавателей - из ТГУ. На сегодняшний день в техникумах и колледжах зарегистрировано 189 случаев заболевания среди студентов, и 89 - среди сотрудников. В медколледже - 45 заболевших студентов и 5 педагогов.

На данный момент вузы Томска, кроме Сибирского государственного медуниверситета (СибГМУ), планируют с 1 или 10 декабря выйти на дистанционное обучение, зимняя сессия также планируется в онлайн-формате.