Хроники пандемии: ковидный госпиталь на базе Дворца спорта в Томске заработает через полтора месяца

Томск узнал, как будет выглядеть внутри ковидный госпиталь во Дворце спорта Фото: из открытых источников

Замгубернатора по социальной политике Иван Деев рассказал, как будет устроен респираторный госпиталь на базе Дворца спорта в Томске. По его словам, проект планируют реализовать за 1,5 месяца.

По словам Ивана Деева, проект сложный, однако его реализация нужна в любом случае, так как нельзя исключать следующих волн коронавируса.

Во Дворце зрелищ и спорта установят оборудование, которое потом можно будет хранить на специальном складе.

По словам замгубернатора, в здании установят модульные конструкции, их возведут на арене. Они позволят сделать в том числе освещение, подведение кислородных трасс.

– Сама сцена, арена и часть, где находятся санитарные узлы в пространстве под рядами будут отсечены специальными рольставнями. Это будет «красная зона». Приемный покой будет со стороны, где заезжают автомобили сегодня для разгрузки техники. Туда сможет заезжает автомобиль скорой медицинской помощи, там будет оборудована приемная зона – рассказал Иван Деев в эфире местного Telegram-канала.