В Томске «заботливый» мужчина пытался забросить пакет с телефонами, сим-картами и дрожжами в колонию

ФОТО: Пресс-служба УФСИН России по Томской области Фото: из открытых источников

Сотрудники регионального УФСИН задержали мужчину, который пытался перебросить пакет с запрещенными предметами на территорию исправительной колонии № 4 в Томске, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Вчера во время обхода оперативные сотрудники и кинолог со служебной собакой задержали мужчину 1979 года рождения, который пытался перебросить пакет через ограждение.

«В ходе досмотра в пакете обнаружено и изъято: 22 сотовых телефона, 18 пачек дрожжей, 11 сим-карт, 4 зарядных устройства, 1 USB-кабель и 1 гарнитура для сотового телефона. Запрещенные предметы предназначались для осужденных, отбывающих наказание в ИК-4», – говорится в сообщении.

В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении. Материал направлен в мировой суд.