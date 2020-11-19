«Старшее поколение»: в Томске свыше 3 тысяч пенсионеров получили помощь по муниципальной программе

Власти Томска поддерживают материально старшее поколение горожан Фото: из открытых источников

Бюджет муниципальной программы «Старшее поколение» в 2020 году составил 43,6 миллиона рублей, из которых 2,7 млн руб – это областные средства, направленные на ремонт квартир ветеранов. На средства программы была оказана материальная помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, компенсации на зубопротезирование, средства на замену электо- и газовых плит, а также другие меры соцподдержки для людей пенсионного возраста (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), сообщает сайт мэрии Томска.

На сегодняшний день в Томске проживают 138 тысяч пенсионеров по старости. На оказание помощи в решении материальных и бытовых проблем пожилых граждан в 2020 году выделено 80% от всего объема финансирования подпрограммы «Старшее поколение». Всего в 2020 году поддержку по программе получили 3 132 пенсионера и ветерана.

– Поддержка старшего поколения – одно из важнейших направлений работы городской администрации. Наша задача – поддержать и помочь сделать жизнь комфортнее самой уязвимой категории населения, – сказал заместитель мэра по социальной политике Константин Чубенко.

Средства на замену электрических и газовых плит в этом году получили 455 пенсионера на сумму 3,2 млн. руб. Материальная помощь на замену газовых плит оказана в приоритетном порядке всем одиноко проживающим пенсионерам, которые ранее были поставлены на учет через администрации районов Томска.

В текущем году также было оказано содействие в ремонте жилья 120 ветеранам Великой Отечественной войны. Также 250 ветеранов войны получили материальную поддержку на различные нужды на 9 млн 898 рублей из различных источников. Дополнительно из областного бюджета были выделены средства на проведение ремонта в квартирах 22 участников ВОВ в размере 1,9 млн руб.

388 человек получили помощь в трудной жизненной ситуации на сумму 2 млн. руб. Мера оказывается в размере, не превышающем 3 прожиточных минимума на душу населения.

Социальная поддержка граждан оказывалась адресно, с учетом конкретной жизненной ситуации заявителя, среднедушевого дохода его семьи. В том числе, помощь была оказана 244 обратившимся – на лечение, 55 человек получили средства на замену или приобретение бытовой техники, 15 – на оплату задолженности по ЖКУ, 74 человека – на прочие нужды.

Также пенсионерам, занимающимся садоводством, были выданы талоны на проезд на железнодорожном и водном транспорте.

Граждане пожилого возраста, нуждающиеся в такого рода помощи, могут послать заявление в Центры социальной поддержки по месту жительства по почте, через онлайн-обращение или лично, обратившись на прием по предварительной записи.