Райффайзенбанк запустил программу страхования от онкозаболеваний

Эксперты Райффайзенбанка: страхование рисков должно стать частью личной финансовой стратегии. Фото: из открытых источников

Райффайзенбанк и страховая компания «Райффайзен Лайф» запустили продукт для страхования финансовых рисков при онкологических заболеваниях – «ОНКОзащита». Новую программу страхования можно открыть онлайн без посещения офиса.

Приобрести полис можно для детей и для взрослых до 64 лет. Максимальное страховое покрытие составит один миллион рублей.

– Страховка позволяет покрыть ключевые финансовые риски, связанные со здоровьем. В программу входит сервис медицинской навигации, который помогает выбрать наиболее подходящее для лечения медицинское учреждение. – отметил Роман Карандин, руководитель отдела развития сберегательных, инвестиционных и страховых продуктов Райффайзенбанка. – Страхование рисков должно стать частью личной финансовой стратегии: это позволяет не только покрыть расходы на медицину, но и получить оптимальное лечение и не откладывать другие важные планы.

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