Итоги страды – 2020: хозяйства в Томской области собрали рекордный за 20 лет урожай зерновых

По урожайности зерновых, зернобобовых культур и картофеля Томская область находится в лидерах по Сибири Фото: из открытых источников

По итогам уборочной кампании 2020 года хлеборобы Томской области намолотили 455,7 тыс. тонн зерна в бункерном весе. Валовый сбор зерна в амбарном весе после доработки по предварительной оценке составит 411,7 тыс. тонн. Это наивысший результат за два последних десятилетия, сообщает портал администрации региона.

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых в этом году достигла рекордной отметки – 27,9 ц/га в бункерном весе. По этому показателю Томская область заняла второе место в Сибирском федеральном округе после Красноярского края.

Урожайность яровой пшеницы в бункерном весе составила 28,5 ц/га, озимой пшеницы – 35,8 ц/га, ячменя – 28,7 ц/га, гороха – 30,5 ц/га.

Томские хозяйства получили хороший урожай и по рапсу, намолотив 41,7 тыс. тонн в бункерном весе – на 48,4% больше, чем в прошлом году, при средней урожайности 19,3 ц/га (+46,2% к показателю 2019 года).

По урожайности картофеля регион вышел на первое место в Сибири – 202,4 центнера с гектара, а по средней урожайности овощей открытого грунта (346,3 ц/га) Томская область заняла третье место в СФО.

– Эти результаты стали следствием большой кропотливой работы последних семи лет по повышению эффективности агротехнологий всей томской команды – от агрономов и руководителей хозяйств до ученых, – заявил заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр. – Хочу подчеркнуть, что наши аграрии достигают рекордной урожайности в условиях северного земледелия, за 55-й параллелью, возделывая серые лесные и кислые почвы на сложных мелкоконтурных полях».

Хороший урожай в этом году дали также экспериментальные посевы кукурузы на зерно: с 176 га аграрии намолотили 689 тонн зерна на корм скоту при средней урожайности 39,1 ц/га в бункерном весе.

– Томская область стала пятым регионом в Сибири, где сеют кукурузу на зерно, доказав, что ее можно успешно выращивать и на севере, – отметил вице-губернатор Андрей Кнорр.

Впервые на томских полях в 2020 году выросли комовые бобы. Компания «Сибирские органические продукты» засеяла новой для региона культурой 57 га в Асиновском районе и собрала 24 ц/га в бункерном весе.