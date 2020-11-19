Вниманию томичей: региону нужны волонтеров

Волонтеры нужны для поддержки пожилых томичей в пандемию. Фото: из открытых источников

- Основная задача волонтеров - выполнять заявки, поступающие от жителей Томской области в силу возраста находящихся в зоне риска. Добровольцы покупают продукты и лекарства, помогают оплачивать услуги ЖКХ, - отмечает пресс-служба обладминистрации. - Открыт и дополнительный набор автоволонтеров, которые помогут с доставкой покупок адресатам.

«В волонтерской помощи пожилым уже поучаствовали более 1000 волонтеров. Сегодня в постоянном режиме работают 100 волонтеров и около 20 автоволонтеров. Но количество заявок, которое получает штаб, растет с каждым днем, поэтому мы открыли дополнительный набор добровольцев», - сообщил председатель областного комитета по молодежной политике Кирилл Антонов.

Он уточнил, что в работе регионального штаба помощи пожилым людям активно участвуют представители Общероссийского народного фронта, томские отделения всероссийских движений «Волонтеры Победы» и «Волонтеры-медики», студенты всех вузов Томска, колледжей, техникумов и неравнодушные жители региона.

Чтобы присоединиться к деятельности штаба, необходимо записаться на смены и прийти в штаб по адресу: Томск, ул. К. Маркса, 7, офис 301 с 10 до 18 часов.

Запись на смены для волонтеров

Запись на смены для автоволонтеров

Дополнительная информация: (3822) 90-15-59, региональный штаб помощи пожилым людям.