В бюджете Томска на 2021 год затраты муниципалитета на социальную сферу составят 65%

Предложения томичей будут учтены, но для их реализации в городской казне не хватает денег. Фото: из открытых источников

Вчера, 18 ноября, в дистанционном формате состоялись публичные слушания по проекту бюджета Томска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Для обсуждения от депутатов и жителей города поступило немногим более 50 предложений, сообщила пресс-служба гордумы.

Основные предложения горожан касаются ремонта отдельных участков улично-дорожной сети, обустройства остановочных комплексов и пешеходных переходов, благоустройства дворовых территорий по конкретным адресам. Поступили предложения по освещению улиц, в частности, микрорайонов Спичфабрики и Областной клинической больницы. Кроме того, томичи просят включить в бюджет финансирование газификации Черемошников, той же Спичфабрики, поселков Киргизка, Спутник, Штамово.

– Все предложения, озвученные во время публичных слушаний, будут тщательно проанализированы и по возможности учтены при формировании муниципальных программ, – говорится в сообщении.

Напомним, что по итогам согласительной комиссии доходы бюджета Томска в 2021 году составят в целом 16 млрд 518 млн руб. Расходы запланированы в размере 17 млрд 393 млн руб. 65% бюджета – такова доля затрат муниципалитета на социальную сферу.

Председатель Думы города Томска Чингис Акатаев подчеркнул: «У нас единодушное мнение – расходы на социальную сферу, а это школы, детские сады, культура, допобразование, сокращаться не будут. Обязательства, взятые администрацией и депутатским корпусом в этом направлении, незыблемы».