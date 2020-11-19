Сто лет Егору Лигачеву: в Томской области открылась фотовыставка в честь юбиляра

В ноябре Егор Кузьмич Лигачев отпразднует вековой юбилей. Фото: из открытых источников

В музее Северска открылась фотовыставка к 100-летнему юбилею Е.К. Лигачева (он родился 29 ноября 1920 года), известного политического деятеля второй половины ХХ века.

Вспоминая факты биографии политика, сотрудники музея перечисляют заслуги Егора Кузьмича перед жителями Томской области: он был первым секретарем Томского обкома КПСС с 1965 по 1983 годы, признан одним из эффективных региональных управленцев в истории Сибири.

«За годы его работы на посту первого секретаря Томского обкома КПСС была развернута нефтедобывающая промышленность, проложены нефтепровод Александровское-Анжеро-Судженск, новые линии электропередач, основаны Стрежевой и Кедровый, в Томской области появилось несколько вахтовых поселков геологов, нефтяников и лесозаготовителей, аэропорты и речные порты, мосты через реки Обь и Томь, автомобильные дороги, железная дорога Асино-Белый Яр, построен аэропорт Богашево (1968), вступил в строй Томский нефтехимический комбинат. Практически заново были созданы крупные строительные организации, мощные предприятия стройиндустрии с проектными институтами, с заводами по производству строительных материалов и конструкций», - говорится в анонсе музея.

Добавим, что на выставке представлено около 50 фотографий из политической и личной жизни Егора Лигачева, а также книги со статьями о видном политическом деятеле.