В Томской области занято свыше 70% коечного фонда для лечения больных с COVID-19

На 18 ноября в томских стационарах было свободно менее 30% коек для больных с коронавирусом. Фото: из открытых источников

В 10 российских регионах складывается критическое положение с коечным фондом для лечения больных с COVID-19. Об этом вчера, 18 ноября, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по ситуации с коронавирусом в стране. Президент России Владимир Путин провел его с членами правительства в режиме видеоконференции.

В список субъектов РФ, где загруженность превышает 90%, входят Ивановская, Пензенская, Самарская, Иркутская и Омская области, Республики Коми и Мордовия. Более 95% коек для пациентов с коронавирусом заняты в трех регионах – Орловской области, Севастополе и Чувашии.

Правительство не критикует регионы России, в которых ситуация с коронавирусом осложнена, заявила вице-премьер. «Осуществляемый комплекс мер должен поспособствовать стабилизации, – сказала она в ходе совещания. – Называя эти регионы, я не говорю о том, что мы прямо жестко их критикуем. Мы говорим о том, что там серьезный напряг по ситуации. И весь комплекс мер, которые осуществляются и нами, и ими, в принципе должен приводить в тому, чтобы она складывалась более благоприятно».

Отметим, что в Томской области по состоянию на 18 ноября было свободно 29,7% мест в коечном фонде, подготовленном для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Этот показатель оказался самым низким за все время пандемии. По информации регионального оперштаба, число свободных коек, развернутых для больных COVID-19, ощутимо снижается. Так, с начала ноября запас коечного фонда уменьшился более чем на 10%.

По данным, приведенным Голиковой, в России сейчас развернуто более 268 тыс. ковидных коек. Из них почти 147,5 тыс. оснащены подачей кислорода и почти 31 тыс. – искусственной вентиляцией легких. На утро 17 ноября в медучреждениях было занято почти 81% коечного фонда.