Дело томского мэра: «Буду защищать свое честное имя. Надеюсь на вашу поддержку!»

Мэр Иван Кляйн через адвокатов обратился к томичам. Фото: из открытых источников

Вчера поздно вечером в официальном telegram-канале "Дело Кляйна" появилось обращение от имени арестованного мэра Томска к жителям. Напомним, во вторник защитниками Ивана Кляйна Ларисой Шейфер и Мариной Вихлянцевой в Томский областной суд были направлены апелляционные жалобы на решение судьи Карпова. «С учетом личности, известности, авторитета среди горожан, биографии, стажа общественно-полезной деятельности для Томска и его жителей, двукратного избрания на должность мэра города Томска он не должен содержаться в СИЗО. Есть очевидная возможность применить любую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Более того, защита считает обвинение несостоятельным, оно «натянуто», - сказано в телеграм-канале.

В обращении мэра, в частности, сказано:

«Я хочу объяснить суть предъявленного мне обвинения в превышении должностных полномочий. Обвинение базируется на показаниях Аминова Р.Х. по периоду 2016-2017 годов, не совпадающих с фактами и законом. В текст обвинения, например, включен тезис о том, что если земельный участок, находящийся в производственной зоне (именно его приобрел Аминов) будет переведен в жилую зону, то это исключит возможность ОАО «Томского пиво» использовать помещения в указанной зоне по своему назначению. Нелепость этого очевидна даже не специалисту, однако мою корысть в отказе в переводе зоны усмотрели именно в этом.

В 2019 г. спорный земельный участок был переведен в жилую зону, однако деятельность подразделения завода на Мокрушина продолжается без всяких ограничений.

Мое решение об отказе в переводе земель Аминова Р.Х. для застройки микрорайона «Мокрушинский» было связано с отсутствием транспортной развязки в этом районе. Город уже имеет такое узкое место на Степановке. У Аминова Р.Х. не были запланированы объекты социальной направленности, кроме того, не решен был вопрос с санитарной зоной Томского радиотехнического завода, которая была установлена за 10 лет до моего избрания мэром, еще в 2003 г.

Я с вами честен. Все принятые мною, иными органами и должностными лицами акты по этому земельному участку, территориальной и санитарно-защитной зонам имеются в открытых источниках. Каждый из вас сможет сделать свой вывод об обоснованности предъявленного мне обвинению и убедиться в его надуманности.

Я всегда думал и продолжаю думать о нашем Томске и его жителях. Возможно, чьи-то бизнес-интересы пострадали из-за того, что томичи, а не бизнес были для меня всегда в приоритете.

Я уверен в своей правоте и буду защищать свое честное имя.

Надеюсь на вашу поддержку!»